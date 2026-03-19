В Мытищах снесли самострой в деревне Болтино

В деревне Болтино городского округа Мытищи демонтировали самовольно возведенный производственный объект площадью около 130 кв. метров. Постройку признал незаконной суд, после чего ее снесла администрация округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство одноэтажного ангара началось в 2024 году на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства. Разрешительную документацию на возведение объекта собственник не получил.

Решением Мытищинского городского суда здание признали самовольной постройкой и обязали снести. Администрация городского округа Мытищи организовала демонтаж сооружения. Дальнейшее использование освобожденной территории определит собственник.

В Мособлархитектуре отметили, что такие меры направлены на обеспечение безопасности жителей и соблюдение градостроительных и земельных норм. Всего в округе выявлено 548 объектов незавершенного строительства, из них 375 уже ликвидированы, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.