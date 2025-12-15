В Мытищах снесли очередной незаконный объект

сегодня в 18:26

Очередное строение в д. Болтино Мытищ оказалось возведенным с грубыми нарушениями действующего законодательства. Собственник вместо разрешенного на участке ведения личного подсобного хозяйства использовал его в других целях, построив на нем коммерческое строение. При этом участок находится в охранной зоне лини электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с этим администрация городского округа Мытищи выступила с исковым заявлением в Мытищинский городской суд. Экспертиза, проведенная в рамках судебного разбирательства, подтвердила: спорное строение нарушает требования безопасности и представляет опасность для окружающих. В результате незаконная постройка 15 декабря добровольно снесена собственником.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, самовольные объекты остаются в зоне особого внимания специалистов администрации городского округа Мытищи. Работа по выявлению и ликвидации самовольных построек на территории нашего округа продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.