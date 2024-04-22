В Мытищах снесли объекты незавершенного и самовольного строительства

В рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в поселке Николо-Прозорово Мытищ выявили недостроенные здания, вблизи улиц Никольская и Николо-Прозоровская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Два четырехэтажных кирпичных здания располагались в непосредственной близости от жилой застройки и были возведены без разрешительной документации, не только портили облик территории, но и могли представлять угрозу здоровью и жизни людей.

Недострои включили в перечень объектов незавершенного строительства. По причине отсутствия финансирования дострой объектов, а также приведение в соответствие путем получения разрешительной документации правообладателем, не представлялись возможными.

Сооружения продолжительное время находились в заброшенном состоянии, подвергались атмосферному воздействию, основные элементы были частично разрушены. Новым собственником было принято решение о сносе объектов. В 1 квартале этого года был выполнен демонтаж, в настоящее время все работы по ликвидации завершены, участок расчищен от строительного мусора.

В настоящий момент проведена вертикальная планировка земельного участка. Порядок использования освободившейся территории не определен.

Всего в Мытищах выявлено 339 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, достроено и приведено в соответствие 232 объекта, что составляет почти 68% от общего количества. Работы в данном направлении будут продолжены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.