В Мытищах снесли незаконный частный дом

В ноябре 2021 года суд постановил снести самовольно возведенный частный дом в д. Киово. Так как собственник здания долго сопротивлялся исполнению решения суда, администрация узаконила свое право на самостоятельный снос. Сегодня утром с помощью специальной техники конструкция дома была демонтирована, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Сразу же началась погрузка и вывоз отходов сноса для приведения участка в первоначальное состояние.

Этому способствовала слаженная работа сотрудников Главного управления региональной безопасности Московской области, администрации г. о. Мытищи, ГУФССП России по Московской области и аварийной газовой бригады. Сотрудниками полиции и Росгвардии был обеспечен общественный порядок вокруг площадки производства работ.

Теперь бывший владелец дома будет возвращать затраты на снос обратно в бюджет города. Если образовавшийся долг не будет уплачен им в добровольном порядке, то его ожидает привлечение к административной ответственности и ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.