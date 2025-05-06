В Мытищах снесли аварийный жилой дом на улице Комсомольской

В городе Мытищи, на улице Комсомольская выполнен снос аварийного многоквартирного жилого дома № 1. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом площадью порядка 260 кв. м был построен в 1928 году. С течением времени критически снизились технические и эксплуатационные показатели деревянного строения. Здание признали аварийным, после чего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 4 квартир. Затем сооружение было включено в список для ликвидации.

Работы по сносу аварийного объекта и расчистке территории от строительного мусора были проведены в первом квартале текущего года.

В настоящий момент на освобожденной территории ведутся подготовительные работы для реализации жилищного строительства.

Всего в городском округе Мытищи выявлено 462 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 326 объектов, что составляет 71% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.