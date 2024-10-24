В Мытищах снесли аварийное здание жилого дома

В Мытищах ликвидировали здание многоквартирного жилого дома № 26. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 565 квадратных метров было возведено в 1954 году. Моральный, а также физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, в связи с чем, дом был признан аварийным. Весной текущего года в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир, затем принято решение о демонтаже. Работы по сносу были проведены в сентябре текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего в городском округе Мытищи выявлено 397 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидирован, достроен или приведен в соответствие 271 объект, что составляет 68% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.