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В Мытищах проверили строительство школы на 1100 мест

В рамках народной программы секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с коллегами проверили ход строительства образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Сейчас на объекте задействовано порядка 200 человек. На финишной прямой фасадные работы. На следующей неделе установят витражи, завершат остекление, после чего на объект запустят тепло.

В полном объеме выполнена черновая отделка помещений, на 90% уложена напольная плитка, начата покраска стен и монтаж лифтового оборудования. Подключены внутренние инженерные коммуникации. В пищеблоке завершается отделка, до 15 ноября будет завезено и установлено оборудование. Следующий этап — монтаж потолков.

«На прилегающей территории полным ходом идет благоустройство. Наружное освещение уже проведено и подключено, идет укладка резинового покрытия и установка малых архитектурных форм. До 10 ноября будет доставлен шумозащитный экран вместе с металлоконструкциями. После чего рабочие приступят к его установке», — сказала Юлия Купецкая.

Школа — важный социальный объект, который ждут мытищинцы в поселке Нагорное. Завершение строительных работ запланировано до конца 2024 года, открытие образовательного учреждения — в январе 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.