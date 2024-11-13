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В Мытищах проверили строительство школы на 1 100 мест

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с представителями прокуратуры и Главстройнадзора Московской области, а также Мытищинской прокуратуры проверили выполнение работ по возведению образовательной школы на 1 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте ведутся отделка и утепление фасада. Наружные инженерные сети — водопровод и канализация готовы на 95%, в полном объеме заведен эклектический кабель и оборудована теплотрасса. На кровле залито 90% стяжки, следующий этап — выполнение гидроизоляции.

Объект проблемный и требует пристального внимания. Контроль за строительством продолжится на ежедневной основе.

После открытия она станет вторым корпусом гимназии № 17, что позволит значительно снизить нагрузку на существующее образовательное учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.