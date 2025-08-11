В Мытищах проверили ход работ по капитальному ремонту домов

В доме № 1 корп. 1 завершаются работы по утеплению фасада. С жителями был заранее согласован архитектурный облик дома, выбрана цветовая гамма исполнения. Подрядная организация ведет ремонт в полном соответствии с графиком.

«Подрядчик вышел на финальную стадию работ по фасаду. До 20 августа они будут завершены. Самое главное, что местные жители высоко оценивают работу подрядной организации и взаимодействие со службами администрации и управляющей компании. В этом доме также проведена замена систем газоснабжения»,— рассказал Александр Хаюров.

В доме № 4 подрядчик приступил к работам по замене кровельного полотна. В ходе оперативного совещания было проверено качество исполнения работ, завершение которых запланировано на конец сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.