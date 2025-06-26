В Мытищах проверили ход капремонта начальной школы образовательного комплекса № 19

сегодня в 13:29

В рамках реализации народной программы секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая проверила ход капитального ремонта будущей начальной школы образовательного комплекса № 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство новых образовательных учреждений и модернизация существующих — это один из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия», направленный на создание комфортных и современных условий для обучения и развития детей.

На сегодняшний день на объекте задействовано 140 рабочих, что свидетельствует о высокой интенсивности работ. Ведется активный монтаж окон и заливка перекрытий, что является важным этапом строительства.

Параллельно выполняются работы по штукатурке и стяжке, подготавливающие помещения к отделке. Идет активный монтаж внутренних инженерных сетей — электрики, водоснабжения и отопления.

Кроме того, выполняется монтаж кровельного пирога над помещениями пищеблока, что является важным этапом подготовки к зимнему периоду.

«Начальная школа откроет свои двери 1 сентября 2025 года. Еженедельно будем проводить выездные проверки, чтобы четко контролировать сроки и ход выполняемых работ», — сказала Купецкая.

Реализация народной программы в городском округе Мытищи продолжается, и капитальный ремонт будущей начальной школы — это один из ярких примеров того, как эта программа работает на благо жителей и способствует развитию системы образования в округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.