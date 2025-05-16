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В Мытищах прошла проверка хода строительства двух важных соцобъектов

В рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» в жилом комплексе «Мытищи Парк» комиссия во главе с первым заместителем главы округа Алексеем Асеевым проверили ход строительства двух важных социальных объектов — образовательной школы и детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В школе на 1 100 мест выполнены в полном объеме фасадные и кровельные работы. На сегодняшний день на объекте задействовано 115 человек, завершается подключение инженерных коммуникаций, ведутся чистовая отделка внутренних помещений и стяжка полов. В полном объеме закуплено технологическое оборудование для образовательного процесса.

На 70% выполнено благоустройство прилегающей территории. Ведется устройство спортивного ядра, которое будет включено в программу «Открытый стадион», чтобы жители городского округа Мытищи могли заниматься здесь спортом.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

«В детском саду на 450 мест на данный момент на 50% завершен монолитный каркас здания. В течение месяца строители приступят к каменной кладке и кровельным работам. Общая готовность будущего детского сада составляет 20%», — сообщила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Юлия Купецкая.

Открытие нового сада планируется 1 сентября 2026 года.

Реализация народной программы и партийного проекта «Новая школа» является приоритетным направлением работы. Строительство новых образовательных учреждений в жилых комплексах, таких как «Мытищи Парк», позволяет обеспечить доступность качественного образования для всех детей, проживающих в округе.

Ввод в эксплуатацию этих социальных объектов станет важным шагом в развитии инфраструктуры жилого комплекса и создании комфортных условий для жизни и развития его жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.