В Мытищах продолжается строительство школы на 1100 мест
Актив «Единой России» проинспектировал ход работ на объекте в рамках Народной программы партии, передает пресс-служба партии.
У проекта этого социального объекта долгая и сложная история реализации. Много лет стройка была заморожена. Было приложено много усилий, чтобы ее возобновить.
После открытия она станет вторым корпусом гимназии № 17 и значительно снизит нагрузку на существующее образовательное учреждение.
По словам секретаря местного отделения «Единой России» Юлии Купецкой, в настоящее время строители проводят работы по монтажу фасада.
«Также продолжаются работы по остеклению окон и монтажу кровли. Прокладываются наружные сети, до 1 октября планируется запуск тепла на объект. Во внутренних помещениях возведено 98% перегородок, подключаются инженерные коммуникации, смонтированы лифты, ведутся отделочные работы», — прокомментировала Купецкая.
Она отметила, что сроки строительства «Единая Россия» держит на строгом контроле.
«Вместе с коллегами продолжим регулярные выездные проверки», — сказала Купецкая.
Завершить строительство школы планируется до конца 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.
«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.