В Мытищах продолжается строительство школы на 1100 мест

У проекта этого социального объекта долгая и сложная история реализации. Много лет стройка была заморожена. Было приложено много усилий, чтобы ее возобновить.

После открытия она станет вторым корпусом гимназии № 17 и значительно снизит нагрузку на существующее образовательное учреждение.

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Юлии Купецкой, в настоящее время строители проводят работы по монтажу фасада.

«Также продолжаются работы по остеклению окон и монтажу кровли. Прокладываются наружные сети, до 1 октября планируется запуск тепла на объект. Во внутренних помещениях возведено 98% перегородок, подключаются инженерные коммуникации, смонтированы лифты, ведутся отделочные работы», — прокомментировала Купецкая.

Она отметила, что сроки строительства «Единая Россия» держит на строгом контроле.

«Вместе с коллегами продолжим регулярные выездные проверки», — сказала Купецкая.

Завершить строительство школы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.