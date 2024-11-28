В Мытищах продолжается снос незаконных построек

Управление по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи продолжает активную работу на сельских территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вслед за деревней Грибки специалисты управления провели обход соседней деревни Новогрязново, в котором принял участие и староста этого населенного пункта.

«По просьбе наших жителей я обратился в администрацию для проверки строений, на которые приходит наибольшее количество жалоб. В ходе совместного обхода подтвердились факты нецелевого использования земли и нелегального проживания мигрантов. Люди уже устали от таких соседей», — рассказал староста деревни Новогрязново Андрей Машакин.

В рамках очередного объезда выявлено три участка, на которых размещены незаконные строения типа хостела, а также многочисленные бытовки и временные конструкции, которые сдаются в посуточную аренду.

Условия проживания в них далеки от комфортных. Нарушены нормы экологической, противопожарной и санитарной безопасности. Вопросы по всем этим объектам будут вынесены на рассмотрение профильной межведомственной комиссии при администрации городского округа Мытищи с последующей передачей дел на рассмотрение в судебных инстанциях.

Представители комиссии заглянули и в соседнюю деревню Грибки, где по одному из хостелов уже вынесено судебное решение о сносе. Сейчас здание стоит пустое, без мебели, но его владелец к демонтажу не приступил, хотя его апелляционную жалобу Московский областной суд не удовлетворил.

До 20 декабря собственник обязан самостоятельно снести незаконное строение. Если этого не произойдет, сносом займутся специальные службы администрации.

«В каждый населенный пункт мы со своей комиссией обязательно приедем. Практически в каждом из них есть серьезные нарушения. Чаще это нарушение земельного законодательства, нецелевое использование земли, незаконная предпринимательская деятельность. Наша цель — поступательно и планово проверить все населенные пункты, по каждому выявленному нарушению принять меры, привести все правовые отношения в соответствие действующему законодательству», — сказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.