В Мытищах продолжается подготовка к строительству нового медцентра

На улице Коминтерна городского округа Мытищи строители выполняют снос зданий старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На площадке будущего медицинского центра идет подготовительный этап строительства. На данный момент завершен снос терапевтического и инфекционного корпусов, а также станции переливания крови. Сейчас рабочие приступают к демонтажу детского инфекционного корпуса. Параллельно с этим ведется монтаж новых кислородных станций, вынос инженерных сетей из пятна застройки.

На их месте построят новое многопрофильное медучреждение — это будет стационар почти на 800 коек, общей площадью более 110 тыс. кв. м, с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. В настоящее время ведется его проектирование.

Работы по строительству объекта начнутся в 2026 году по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Введут готовый объект здравоохранения в эксплуатацию в 2030 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.