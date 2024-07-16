В Мытищах продолжается борьба с самостроями при поддержке Минэкологии

Минэкологии Подмосковья поддержит в суде исковые требования администрации городского округа Мытищи к жителю городского округа, которому принадлежат три земельных участка в селе Виноградово. Ранее в ходе проверки было установлено, что гражданин самовольно возвел капитальные строения с нарушениями экологических требований. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что на своих землях гражданин построил два здания в 3 и 4 этажа, которые использует в качестве хостелов, а также ангар.

«Еще один дом находится в стадии строительства. При этом участки находятся в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы, где существуют жесткие ограничения на хозяйственную деятельность. Капитальное строительство здесь является нарушением не только санитарно-эпидемиологического законодательства, но и федерального закона „Об охране окружающей среды“, — отметил Фирсов.

В исковом заявлении администрация округа просит суд вынести решение о сносе самовольных построек, а в случае неисполнения решения, предоставить право сноса администрации.

Ранее сообщалось, что представители Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Мытищи к ООО «Компас», которому принадлежит земельный участок в деревне Пирогово.

Предмет спора — нецелевое использование земель, которые расположены в охранных зонах газопроводов, во 2-м поясе ограничений зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы, а также в водоохранной зоне реки Клязьмы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.