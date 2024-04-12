В Мытищах построят жилой комплекс в микрорайоне 18Б

Право на застройку данного объекта девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области.

Освоение территории будет осуществляться в три этапа, при этом общая поэтажная площадь наземной части всех зданий в ГНС составит 199 447,80 кв. метров. В рамках первого этапа будет возведен многоквартирный дом № 1. Площадь застройки составит 5 353,12 кв. метра, а площадь квартир — 49 980,5 кв. метров. Во второй этап войдут жилые дома под номерами 2 и 3 — площадь застройки первого достигнет 3 092,96 кв. метра, второго — 1 753,06 кв. метров. Площадь квартир многоквартирного дома № 2 составит 30 783,68 кв. метра, дома № 3 — 19 128,34 кв. метров. На завершающем этапе будет построен многоквартирный дом № 4. Площадь застройки достигнет 2 127,11 кв. метра, площадь квартир — 19 709,08 кв. метров.

Проект предусматривает строительство многоэтажных жилых домов секционного и башенного типа, а также объектов социальной инфраструктуры. Жилой комплекс комфорт-класса будет выполнен в сдержанном стиле, в белой и темно-графитовойцветовой гамме с интеграцией глубокого коричневого и акцентами в виде бронзы, меди и латуни.

На первых этажах каждого из зданий будут размещены объекты общественного назначения — коммерческая и социальная инфраструктура, в подземной части запроектирован комфортный паркинг.

Помимо этого, проект несет в себе важную социальную составляющую — в нем будут построены общеобразовательная школа на 550 мест, детский сад на 250 мест.

Девелопер расселит 12 многоквартирных жилых домов, 7 из которых признаны аварийными и опасными для проживания людей. Более 300 семей получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.