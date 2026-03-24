В Мытищах построят пятиэтажное административное здание к 2027 году

Строительство административного здания продолжается в Мытищах Московской области. Рабочие ведут армирование плиты перекрытия цокольного этажа и бетонирование стен и колонн первого этажа. Завершить объект планируется до конца 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект предусматривает возведение пятиэтажного здания общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Внутри разместят офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также технические и служебные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят: обустроят парковочные места, зоны отдыха и проведут комплексное озеленение. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области.

После ввода в эксплуатацию в здании создадут условия для комфортной и продуктивной работы сотрудников судейского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.