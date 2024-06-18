В Мытищах появятся два новых детских сада к началу нового учебного года, передает пресс-служба губернатора Московской области.

Один из детских садов на 250 мест будет располагаться по адресу: Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова. Второй будет вмещать в себя 510 детей. Он будет находиться по адресу: Мытищи, п. Нагорное.

Ранее стало известно, что к началу учебного года в Московской области откроют 24 новые школы и 10 детсадов. Также будет капитально отремонтировано 40 школ и 23 дошкольных учреждения.

На совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили, как ведутся работы на объектах.

Известно, что капремонт в области проводят в рамках президентской программы, а строительство учреждений по госпрограмме — за областной бюджет.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.