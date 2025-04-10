В Мытищах планируют построить подъезд к базе отдыха «Жостово»

В подмосковных Мытищах к 2027 году планируют построить подъезд к базе отдыха «Жостово». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ строительству подъезда к базе отдыха „Жостово“ в городском округе Мытищи», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство подъезда к базе отдыха «Жостово» в городском округе Мытищи Московской области».

Планируется строительство участка автомобильной дороги протяженностью 480 м с устройством тротуара и разворотной площадки, строительство пожарного проезда с покрытием из дорожных плит протяженностью 150 м с устройством разворотной площадки для пожарной техники, а также устройство наружного освещения и дождевой канализации со строительством локального очистного сооружения.

Выполнение работ планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.