27 ноября в Мытищах открылся театр драмы и комедии «ФЭСТ», реконструкция которого прошла по госпрограмме Московской области за счет средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Сегодня мы открыли новую страницу культурной жизни Мытищ. Возвращение «ФЭСТа» в обновленное здание — это важный вклад в инфраструктуру города. Мы не только провели капитальный ремонт, но и создали современное общественное пространство, которое, уверен, станет любимым местом отдыха для жителей», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» был построен в 1969 году на улице Щербакова. В рамках работ была проведена реконструкция существующего здания со строительством двухэтажных пристроек. Также строители заменили мебель, установили дополнительное оборудование на основной и камерной сцене. На прилегающей территории выполнили работы по благоустройству и озеленению территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.