В Мытищах откроют бассейн с гидромассажными купелями в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства спортивного комплекса с бассейном в Мытищах, возводимого по улице Колпакова. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание комплекса общей площадью порядка 4,6 тыс. квадратных метров вместит чашу бассейна на первом этаже, ледяную комнату, а также помещения входной группы с гардеробной, ресепшеном и баром. Чаша бассейна размером 25 на 11 метров рассчитана на 5 дорожек, рядом обустроят две гидромассажные купели и душевые секции.

На втором этаже спорткомплекса обустроят раздевалки, душевые для посетителей комплекса и для персонала, три спортивных зала и детская комната. На третьем — залы фитнеса, смешенных единоборств и административные помещения. Прилегающую территорию благоустроят, здесь появится парковка на 15 машино-мест.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2025 года. С вводом спорткомплекса в эксплуатацию в Мытищах появится порядка 80 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.