В Мытищах окончена реконструкция детсада на 320 мест

В рамках Народной программы «Единой России» в микрорайоне Леонидовка завершилась реконструкция детского сада с увеличением его вместимости до 320 мест. Его открытие планируется на начало учебного года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее здесь находилось дошкольное учреждение «Радуга» на 124 места. Старое здание 1970 года постройки стало непригодным для эксплуатации и было принято решение построить новое.

Администрация, депутаты округа и активные жители проверили готовность объекта. Застройщик не нарушает сроки, качество выполнения работ высокое.

В здании все выполнено по современным стандартам. Здесь будет 13 просторных групп, в том числе одна ясельная. На втором этаже — музыкальный и спортивный залы. На радость детворе новые детские площадки и благоустроенная территория учреждения.

«Уверена, что новый детский сад станет уютным домом для игр и учебы, он придется по душе нашим юным воспитанникам, их родителям, а также педагогическому коллективу», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

1 сентября детский сад «Радуга», входящий в образовательный комплекс школы № 3, будет открыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.