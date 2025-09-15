сегодня в 18:19

В Мытищах обновление многоквартирных домов стоит на контроле властей округа

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями фонда капитального ремонта, технического надзора, управляющей компании и жителями проверил ход работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме № 2/22 на улице Колпакова на финальном этапе замена внутренних инженерных сетей центрального отопления, до конца месяца завершатся работы по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения, а также канализационных сетей.

В доме № 28/2 на Новомытищинском проспекте проведен ремонт фасада с сохранением исторического облика здания, а также обновлены подъезды.

Систематический контроль за ходом работ по капитальному ремонту продолжится.

Как ранее сообщал секретарь Московского областного регионального отделения партии», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов — это основа безопасной, комфортной и современной жизни.

Своевременное обновление кровли, фасадов, инженерных систем и лифтов не только продлевает срок эксплуатации зданий, но и значительно повышает качество жизни. В 2025 году в Московской области запланирован капитальный ремонт 4 420 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.