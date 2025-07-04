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В Мытищах объявлен конкурс на строительство подъезда к жилому комплексу

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских работ и строительно-монтажных работ по строительству подъезда к ЖК «Катуар» в деревне Сухарево городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство подъезда к ЖК «Катуар» от автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» в д. Сухарево городского округа Мытищи Московской области». Планируется в рамках проведения закупки построить улично-дорожную сеть общей протяженностью 1 550 метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.