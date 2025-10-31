В Мытищах объявлен конкурс на строительство коллектора

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству ливневого коллектора в городе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству по мероприятию: «Строительство ливневого коллектора Ду-1000 мм по адресу: Московская область, г. Мытищи от ВЗУ «Северный» до врезки в существующую камеру на ул. Воронина, в том числе ПИР». Планируется провести проектно-изыскательские работы (ПИР) и построить ливневый коллектор протяженностью 2 594 п. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.