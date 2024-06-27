В Мытищах начали устройство инженерных сетей здания подстанции скорой помощи

В рамках региональной госпрограммы в микрорайоне Сухарево г. о. Мытищи продолжается строительство подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействованы более 10 рабочих и 1 единица техники. Строители приступили к монтажу стеновых панелей здания и устройству инженерных сетей.

Трехэтажное здание площадью чуть больше 1,3 тыс. кв. метров рассчитано на пять бригад скорой помощи. В нем будет диспетчерская, комната отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, комната амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.