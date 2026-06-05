В Мытищах начали строить школу на 1170 мест в ЖК «Яуза парк»

Строительство школы на 1170 учеников стартовало в жилом комплексе «Яуза парк» в городском округе Мытищи. Объект возводят одновременно с другими социальными зданиями квартала, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь школы составит около 19 тыс. кв. м. Пространство разделят на блоки для начальных, средних и старших классов. В здании оборудуют профильные кабинеты физики, химии, биологии, информатики и иностранных языков, а также актовый зал на 400 мест, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр и столовую почти на 600 мест.

На прилегающей территории обустроят футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для занятий на открытом воздухе.

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства и осуществляет контроль за объектом. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

В составе ЖК «Яуза парк» уже введены в эксплуатацию четыре жилых корпуса. В стадии строительства находятся еще десять домов, детский сад на 225 мест, поликлиника на 235 посещений в смену и два паркинга по 500 машино-мест. Застройщиком выступает компания «СЗ «НМ-Консалт».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.