В Мытищах начали строить паркинг на 400 мест

Строительство многоуровневого паркинга более чем на 400 машиномест началось на улице Силикатной в Мытищах. Объект возводят для жителей ЖК «Мытищи Парк», завершить работы планируют в декабре 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Семиярусный паркинг площадью около 16 тыс. квадратных метров будет открытого типа. На первом уровне разместят парковочные места, в том числе для маломобильных граждан, шиномонтаж на два поста и служебные помещения. Остальные этажи предназначены для хранения автомобилей. Для перемещения между уровнями предусмотрены две рампы.

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства и осуществляет контроль за реализацией проекта. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы. Застройщиком выступает «Специализированный застройщик «Мытищинская строительная компания».

ЖК «Мытищи Парк» активно развивается. В квартале уже работают школа на 1100 мест и детский сад на 200 мест, построены пять жилых домов. Сейчас возводятся еще два дома, детский сад на 450 мест, дополнительный паркинг и отделение полиции.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.