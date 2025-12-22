В Мытищах начали строить детский сад на 250 мест для ЖК «Страна.Парковая»

В Мытищах стартовало строительство детского сада на 250 мест для жителей жилого комплекса «Страна.Парковая». Открытие учреждения запланировано на начало 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Мытищах началось возведение современного детского сада на 250 мест для жителей жилого комплекса «Страна.Парковая». Сообщение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Московской области. На площадке уже ведутся подготовительные работы.

Новый детский сад позволит снизить нагрузку на существующие дошкольные учреждения и повысит доступность мест для детей. Завершить строительство планируется в первом квартале 2028 года.

Трехэтажное здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 10 групп — от ясельных до подготовительных. На первом этаже разместят две группы раннего возраста, медицинский блок и пищеблок. Второй этаж займут четыре дошкольные группы, а также залы для музыкальных и спортивных занятий. Еще четыре группы для старших дошкольников расположатся на третьем этаже.

На территории детского сада обустроят десять игровых и спортивных площадок с теневыми навесами, территория будет огорожена. В жилом комплексе также строятся три жилых корпуса, запланированы еще один дом и школа на 550 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.