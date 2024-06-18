В Мытищах на ул Мира продолжается возведение школы на 1 100 мест

Возведение новой школы на 1 100 учеников продолжается в Мытищах на ул. Мира. После открытия она станет вторым корпусом гимназии № 17 и значительно снизит нагрузку на существующее образовательное учреждение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На строительной площадке задействовано 67 рабочих и 8 единиц техники. Завершены монолитные работы. Сейчас подрядчик утепляет фасад и устанавливает окна. Помимо этого, прокладываются наружные сети и подключаются внутренние инженерные коммуникации.

Начаты отделка помещений и монтаж лифтового оборудования.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.