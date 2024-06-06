сегодня в 17:58

В Мытищах на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

За прошлую неделю комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 196 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 79 соток под магазины, расположенного в городском округе Мытищи.

В аукционе приняло участие 13 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 23 раза и составил более 25 млн. рублей.

Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.