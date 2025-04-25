В Мытищах ликвидировали аварийный многоквартирный дом

В подмосковном городе Мытищи, на улице Академика Каргина, завершили снос многоквартирного жилого дома № 28. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное кирпичное здание жилого дома общей площадью чуть более 365 квадратных метров было построено в 1954 году. В связи с моральным и физическим износом, здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В конце 2024 года в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир, затем принято решение о демонтаже.

В первом квартале текущего года работы по ликвидации аварийного объекта и расчистке территории от строительного мусора были полностью завершены.

В настоящий момент на освобожденной территории ведутся подготовительные работы для реализации жилищного строительства.

Всего в городском округе Мытищи выявлено 462 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 326 объектов, что составляет 71% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.