В Мытищах капремонт колледжа выполнили на 40%

Капитальный ремонт учебного корпуса Мытищинского колледжа на Силикатной улице выполнен более чем на 40%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области, завершить их планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус (литер А1) площадью 3,4 тыс. кв. м ремонтируют по адресу: улица Силикатная, д. 1/9. Сейчас строительная готовность объекта превышает 40%. На площадке работают 48 специалистов и задействованы две единицы техники. Демонтажные работы полностью завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.