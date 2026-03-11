В Мытищах к школе №12 строят корпус на 288 мест

Учебный корпус возводят по муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Площадь двухэтажного здания из двух блоков составит почти 2,8 тыс. кв. м. В нем разместят два спортивных зала для учеников начальной и старшей школы, актовый зал на 173 места, мастерские, медицинский блок, библиотеку и учебные кабинеты.

Существующее здание школы капитально отремонтируют. На прилегающей территории оборудуют зоны тихого отдыха, площадки для общефизической подготовки и подвижных игр для младших классов, отдельную игровую площадку для первоклассников, а также пространство для проведения лекций на открытом воздухе.

Строительный контроль за объектом осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы завершили очередную проверку и зафиксировали 40% общей строительной готовности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.