В Мытищах достроят детский сад на 255 мест к сентябрю 2026 года

Строительство детского сада в жилом комплексе «Ярославский квартал» в городском округе Мытищи завершат во втором квартале 2026 года. Готовность объекта достигла 80%, здание рассчитано на 255 детей от полутора до семи лет, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы зафиксировали строительную готовность детского сада на уровне 80%. Учреждение рассчитано на 255 воспитанников. В здании обустроят современные групповые ячейки по возрастам с игровыми, обеденными и спальными зонами, раздевалками и санузлами. Также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и помещения для педагогов.

На прилегающей территории установят теневые навесы, оборудуют спортивные и игровые площадки, высадят безопасные кустарники и засеют газон.

Детский сад строят на территории ЖК «Ярославский квартал». Параллельно под контролем Главгосстройнадзора здесь возводят школу на 550 мест, паркинг на 500 машино-мест и четыре многоквартирных дома. Первые четыре корпуса комплекса ввели в эксплуатацию в 2025 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.