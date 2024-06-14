В Мытищах дан старт продаж квартир в ЖК «Страна. Парковая»

Федеральный застройщик объявил старт закрытых продаж в ЖК «Страна. Парковая» в самом центре подмосковных Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Подмосковье сегодня, пожалуй, один их самых перспективных регионов, как для жизни людей, так и для девелоперов, потому что есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания семьи, а цена квадратного метра заметно ниже, чем в Москве.

ЖК сочетает малоэтажную застройку и высотки. Варианты квартир на любой вкус и потребности — от небольших светлых студий, до просторных квартир для большой семьи. Есть эффектные решения, например, квартиры с террасами. Предусмотрен большой подземный паркинг, чтобы оградить прогулочные зоны на территории ЖК от автомобилей. Кроме того, жилой комплекс будет наполнен помещениями для коммерции на первых этажах, благодаря чему вся необходимая инфраструктура будет в шаговой доступности для жителей.

До 11 июля доступна покупка квартир через риелторов по специальным условиям: скидка 3% для покупателей, а также комиссионное вознаграждения для самих риелторов 4% от стоимости квартиры.

Жилье в Подмосковье пользуется спросом у покупателей. Продажи недвижимости растут также у группы «Самолет», ГК «ФСК», ПИК, ГК «Гранель» и ГК «Инград».

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.