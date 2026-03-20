В Можайском округе капремонт школы выполнили на 25%

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа завершен на 25%. Работы ведутся в рамках госпрограммы и должны завершиться к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте задействованы более 60 рабочих. Строители полностью завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам. Параллельно идет ремонт кровли и фасада, а также монтаж инженерных систем.

Здание школы построено в 1969 году. В ходе капитального ремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Специалисты заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.

Кроме того, в школу поставят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.