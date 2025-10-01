В Можайске запустили запустили земельный ИИ-патруль

В Московской области стартовал уникальный проект — «Земельный ИИ-патруль». Теперь выявление нарушений земельного законодательства станет быстрее, точнее и эффективнее благодаря передовым технологиям искусственного интеллекта. Первый округ Подмосковья, где на автомобиль муниципального земельного контроля установили оборудование ИИ — Можайский. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Первые, кто приступают к тестированию ИИ на своем автомобиле, — можайские земельные инспекторы. Теперь фиксировать состояние земель можно прямо во время движения спецтранспорта. Всего же в новом пилотном проекте будут участвовать 13 городских и муниципальных округов — кроме Можайского, это Богородский, Долгопрудный, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск, Истра, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Подольск, Серпухов, Химки и Шатура. В настоящее время проходят закупочные процедуры», — рассказал вице-губернатор МО, курирующий имущественный блок Владимир Локтев.

ИИ-патруль автоматически будет сканировать территорию, выявляя нарушения, такие как борщевик, нецелевое использование, заброшенные объекты. Далее уведомление о недопустимости нарушении направляется собственнику в личный кабинет, после чего следует привлечение к административной ответственности, увеличение кадастровой стоимости и земельного налога.

Специализированные камеры с ИИ крепятся в салоне автомобиля земельных инспекторов под зеркалом заднего вида (в зоне работы стеклоочистителей для полноценного обзора). Блок управления подключается к бортовой сети автомобиля, имеет широкий диапазон напряжения и низкое энергопотребление. Данный комплекс по техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов не имеет аналогов в мире.

«Внедрение цифрового стража порядка существенно повысит эффективность контроля над использованием земель в регионе. Важно отметить, что Можайский округ является одним из лидеров по осмотрам земельных участков в рамках МЗК. Использование технологий искусственного интеллекта позволит сделать контроль за соблюдением земельного законодательства еще более эффективным. Проект будет активно развиваться, охватывая все больше округов Подмосковья», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.