В Можайске восстановлено аварийное здание бывшего магазина и столовой

Объект общественного питания и торговли общей площадью порядка 620 квадратных метров расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции «Можайск». Последние годы здание пустовало и пребывало в бесхозном, полуразрушенном состоянии. В 2024 году произошла смена правообладателя объекта. После чего профильными ведомствами и администрацией муниципального округа, совместно с новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения.

Во втором квартале текущего года силами собственника был завершен комплекс строительно-ремонтных работ. На сегодняшний день сооружение полностью восстановлено, прилегающая территория будет благоустроена.

В обновленном здании планируется разместить магазин товаров повседневного спроса и кафе.

Всего на территории Можайского муниципального округа выявлено 212 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 115 объектов, что составляет 54% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.



«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.