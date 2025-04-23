В Можайске снесли объект самовольного строительства

В рамках проведения работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в Можайском муниципальном округе, в поселке Шаликово, был выявлен и демонтирован объект самовольного строительства — здание магазина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Самострой располагался вдоль существующей автомобильной дороги регионального значения «Можайское шоссе — Большое Тесово — Облянищево — Шаликово», в непосредственной близости от железнодорожной станции «Шаликово».

Одноэтажное здание общей площадью порядка 110 квадратных метров было возведено застройщиком без разрешительной документации и предоставления в установленном порядке земельного участка. Данное строение использовалось как объект торговли. Решением Можайского городского суда постройку признали самовольной и подлежащей сносу. В первом квартале текущего года силами застройщика был проведен комплекс работ по сносу здания.

В настоящий момент территория освобождена от постройки и расчищена от строительного мусора.

Всего на территории Можайского муниципального округа выявлено 205 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 106 объектов, что составляет 52% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.