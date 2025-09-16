В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

В Можайске продолжается реконструкция главной спортивной арены округа — стадиона «Спартак». Специалисты возводят стены административного корпуса с трибунами, ведут планировку территории под размещение спортивного ядра, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На стройке задействованы более 60 человек и 4 единицы техники. График работ соблюдается. Ведутся монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами, вынос инженерных сетей, планировка территории под размещение спортивных площадок.

Начальник участка Роман Грибалев рассказал, что монолитные работы выполнены на 50%, и уже можно оценить масштабы будущего административно-бытового комплекса.

Отметим, что после реконструкции на стадионе «Спартак» будет современное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Здесь установят четыре осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны, рассчитанные на 1562 зрителя, оборудуют защитным навесом.

В административно-бытовом комплексе разместятся раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, тренажерный зал, медицинские кабинеты, помещения охраны и технические помещения. Помимо футбольного поля, на стадионе появятся площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также крытая зона для запасных игроков.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Сдать обновленный спортивный объект планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.