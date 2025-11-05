В Можайске продолжается капитальный ремонт будущего хирургического корпуса

На улице Амбулаторной, 1к11, Можайского муниципального округа продолжаются работы по капитальному ремонту акушерского корпуса Можайской больницы, который перепрофилируют в современный хирургический корпус. Строители уже установили окна, продолжают монтировать вентилируемый фасад и вести внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

После завершения работ здесь разместятся хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. Новый корпус будет оснащен приемным, операционным и эндоскопическим отделениями, а также рентгеновским кабинетом и кабинетом МРТ.

В здании будут установлены современные лифты, отсутствующие в старом корпусе, что значительно облегчит транспортировку пациентов и повысит эффективность работы медицинского персонала. Палаты нового корпуса будут рассчитаны на размещение от одного до четырех человек и оборудованы собственными душевыми и санузлами, что обеспечит комфортное пребывание пациентов в период лечения. Открытие нового корпуса позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

Завершить работы на объекте планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.