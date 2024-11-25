В Можайске приступили к реконструкции стадиона «Спартак» на улице Герасимова. Ведется демонтаж старого оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте приступили к подготовительному этапу работ, ведется демонтаж старого оборудования», — уточняется в сообщении.

Административный сектор будет включать в себя помещения для секций футбола, легкой атлетики и игровых видов спорта, раздевалки, санитарного блока для зрителей. Легкоатлетический сектор приведут в соответствие с современными стандартами, оборудуют новые трибуны, информационные табло, футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом в холодное время года. Обновят площадку для баскетбола и волейбола.

Максимальная единовременная вместимость трибун — 2 500 человек, общая площадь объекта составляет более 2 тыс. кв. метров.

Открытие обновленного объекта спорта запланировано на 2026 год.

В Можайске в этом году уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведется капремонт школы «Перспектива» и фельдшерско-акушерского пункта. Построен дом для переселенцев из аварийного жилья, а 2025 году в округе появится новая подстанция скорой помощи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.