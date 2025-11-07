В Можайске после капитального ремонта открылась школа

В поселке Колычево, 33а, Можайского муниципального округа после капитального ремонта открылась школа. Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

В ходе капитального ремонта здесь обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации. В здании площадью более 1,56 тыс. кв. м провели комплексный ремонт фасада, входной группы и кровли. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения. Прилегающую территорию благоустроили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.