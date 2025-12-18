сегодня в 17:39

В Можайске объявлен конкурс на капитальный ремонт семейного центра

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту третьего корпуса семейного центра в Можайском муниципальном округе Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБСУ СО МО «Семейный центр «Можайский» корпус 3 по адресу: Московская область, г. Можайск, р. п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 40А». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 2120,4 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.