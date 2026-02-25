В Можайске к сентябрю завершат капремонт техникума

Капитальный ремонт второго корпуса Можайского техникума на улице Мира продолжается в Можайске. Работы планируют завершить в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Второй корпус техникума расположен по адресу: Можайск, улица Мира, дом 95А, корпус 2. Подрядчики уже завершили демонтаж старых конструкций, отремонтировали кровлю и возвели новые перегородки. Сейчас строители штукатурят стены, проводят электромонтажные работы, монтируют системы канализации и водоснабжения, а также слаботочные сети видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

После завершения ремонта в пятиэтажном здании откроют современные мастерские и лаборатории, оборудуют учебные классы, раздевалки и вспомогательные помещения. Корпус оснастят новой мебелью и обновленной материально-технической базой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.