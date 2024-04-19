В Можайске достроено здание кафе с магазином

В рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов на территории Московской области в городе Можайске, на улице Полосухина, был выявлен объект незавершенного строительства — недостроенное здание кафе с магазином, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Строительство началось в 2018 году, однако, на разных стадиях реализация объекта приостанавливалась. Некоторое время здание оставалось недостроенным и было включено в перечень для ликвидации. В результате силами собственника стройка продолжилась, в конце 2023 года возведение двухэтажного здания общей площадью 610 квадратных метров было завершено. В первом квартале 2024 года здание кафе с магазином было введено в эксплуатацию», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что работа, проводимая на территории Московской области в части ликвидации объектов незавершенного строительства, будь то дострой, приведение в соответствии исходно-разрешительной документации или снос не только благотворно влияет на архитектурный облик региона, но и делает города безопаснее, комфортнее для жителей.

Всего на территории Можайского городского округа было выявлено 187 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 87 объектов, что составляет 46% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.