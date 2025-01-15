В Мособлдуме обсудили реализацию госпрограммы по строительству соцобъектов

На заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили реализацию госпрограммы по строительству социальных объектов. В мероприятии принял участие заместитель министра строительного комплекса Московской области Олег Бероев. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

В среду состоялось заседание комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы под председательством Олега Гаджиева.

В рамках заседания участники обсудили вопросы реализации государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры, сроках строительства объектов.

В ходе заседания было отмечено, что в Подмосковье продолжается реализация масштабной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, в 2025 году планируется сдать 67 объектов, 28 из которых — это объекты образования.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.