В Москве зафиксировали резкое снижение ипотечного спроса на рынке недвижимости

Рынок первичной недвижимости России в июле на фоне отмены льготной ипотеки показал негативную динамику, сообщила РИАМО директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Аналитики компании Level Group провели исследование и зафиксировали существенное падение спроса на первичном рынке недвижимости Москвы: в июле 2024 года количество сделок ДДУ упало на 20% к прошлому году. Относительно июня в июле было заключено на 30% меньше ДДУ. Снижение спроса в метрах составило —18% к прошлому году. Падение к июню —27%.

Количество ипотечных сделок в июле упало на 42% относительно июня. Снижение ипотечного спроса к июлю прошлого года — 28%.

«Доля ипотечных сделок от общего объема зарегистрированных ДДУ на московском рынке в июле составила 63%, неипотечных — 37%. В соответствующем периоде 2023 года соотношение было равным 70% и 30% соответственно. Отметим, что эти цифры не полностью отражают изменения, происходящие на рынке, так как часть сделок могла быть связана с договоренностями июня. При этом относительно июня падение оказалось наиболее существенным: тогда была зафиксирована рекордная доля ипотечных сделок на уровне 76%», — комментирует Мамохина.

Одновременно со снижением ипотечного спроса на 28%, неипотечный зафиксирован на уровне прошлого года, добавила эксперт.