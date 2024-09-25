В Москве ввели нормы для некапитальных объектов на федеральных и частных землях

В столице разработали новые нормы с едиными правилами и подходами для размещения некапитальных построек на частных и федеральных территориях. Нововведения вступили в силу с 1 сентября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Правительство города 5 июня текущего года приняло постановление № 1255-ПП «О порядке размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, находящихся в частной и федеральной собственности».

Как отметил Иван Бобров, раньше законодательством определялись правила размещения некапитальных объектов лишь на городских территориях или на территориях с неразграниченной собственностью. На участки с другими формами собственности нормы не распространялись.

«Чтобы восполнить пробелы, утвержден порядок размещения некапитальных объектов в столице. Теперь на возведение некапитальной постройки на частной или федеральной земле потребуется заключение, которое выдается по итогам рассмотрения вопроса на заседании рабочей группы при Госинспекции по недвижимости. Решение принимается коллегиально», — пояснил Бобров.

Согласно новому порядку, некапитальные постройки, которые были размещены до его вступления в силу 1 сентября 2024 года, необходимо привести в соответствие с ним в течение 3 лет.

«Учитывая изменения законодательства в части размещения некапитальных объектов на частных и федеральных землях, мы проводим цикл обучающих мероприятий: на вебинарах наши специалисты рассказывают о нововведениях и основных требованиях при установке некапитальных строений. Зарегистрироваться и принять участие в них может любой желающий», — рассказал глава Госинспекции.

Он добавил, что анонсы мероприятий публикуют в новостной ленте инспекции на портале mos.ru.